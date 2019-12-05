Дмитрий Медведев пошутил про Гарика Харламова

На расширенной пресс-конференции премьера Дмитрия Медведева шоумен Тимур Батрутдинов рассказал, почему вопрос председателю правительства задает от телеканала ТНТ он, а не Гарик «Бульдог» Харламов. Медведев в ответ пошутил про пресс-конференцию Путина.

«В нашем «тандеме» на ТНТ вас обычно играю я. Это чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов», – сказал Батрутдинов.

«Правильно я понимаю, что на другую пресс-конференцию поедет Харламов?» – пошутил в ответ Медведев, имея в виду большую пресс-конференцию Путина.

«Абсолютно точно», – ответил шоумен.

Вопрос его касался конкуренции ТВ и интернета и кто в ней побеждает.

«Глубина проникновения у ТВ выше. Если говорить о мобильности источников информации, о целевой аудитории, то у интернета нет конкурентов», – сказал Медведев.

Он отметил, что есть другая проблема – ответственность телевидения как СМИ особенная, почти все новости на ТВ верифицированные.

«Применительно к интернету ситуация другая, тут степень верификации часто стремится к нулю. Можно сконструировать событие и запустить его. Это то, что наш приятель из-за океана называет «фейк ньюс», – заметил премьер.

Он добавил, что важна и та, и другая среда, но сам он в большей степени использует интернет.

«Мне проще в гаджет залезть. Это специфика моей работы. Но я уверен, что пропорции плюс-минус будут соблюдаться и дальше. Очень многие интернет-технологии, находки, творческие решения проникают в телевизор. В то же время интернет качественным контентом в значительной степени обязан телевизионщикам. Здесь качественный контент появляется, а потом уже в интернет среде. Так что победила дружба», – подытожил Медведев.