Девятилетняя девочка спросила у Медведева про любимую книгу

На расширенной пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев ответил на вопрос девятилетней ведущей телеканала «Карусель», рассказав о своей любимой книге, а также о том, чему взрослые могут научиться у детей.

«Книжки надо читать. Самое главное, чтобы их хотелось читать. <...> Я был обычный ребенок, но читать научился рано, года в два. Но читал книги, только, если заставляли родители. Помню, что первое ощущение того, что это так интересно у меня было, когда я читал произведение Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Это была первая книжка, которая меня увлекла. Я ее советую почитать», – сказал Медведев, отметив, что читать надо и классику, и своевременных писателей, в любом возрасте.

Премьер отметил, что сам предпочитает использовать электронные книги, особенно, когда читает сразу несколько книг в командировке.

Кроме того, Медведев рассказал, чему научился у своего сына. «Когда я впервые показал ему компьютер, лет 20 назад, он был очень маленький. В начале он следил, что я делаю, а я тогда был достаточно подготовленный дяденька. Но буквально пять лет прошло, и он по каким-то вопросам стал лучше разбираться, чем я, притом, что я старался следить за новинками, да и компьютеры менялись. А он интуитивно чувствовал это, тоньше и лучше. Потому что он с детства получил эти навыки. Мы должны равняться на наших детей», – сказал он.