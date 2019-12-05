«ТамТам» рассказал о мерах борьбы с каналами террористов

Администрация российского мессенджера «ТамТам» рассказала, какие меры приняла против активности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», которая ранее якобы с помощью мессенджера заявила о своей ответственности за теракт на Лондонском мосту.

В «ТамТам» сообщили, что активность террористов быстро снизилась с помощью автоматических алгоритмов мессенджера и оперативной работы администрации. «Независимые эксперты отметили скорость реакции мессенджера. В частности, представители общественных организаций заявляли, что каналы, на которые они пожаловались команде мессенджера, удалялись в течение 20 минут», – уточнили в пресс-службе мессенджера, передает «Ридус».

Отмечается, что несколько каналов и чатов, используемых террористами, были удалены после обращений Европола, некоторые – сразу после создания. Всего в «ТамТам» насчитывалось более сотни каналов, связанных с боевиками, большинство из них уже ликвидировано.

«ТамТам» также будет совершенствовать алгоритмы, чтобы не допустить новых волн распространения подобной информации», – отметили в пресс-службе.

Ранее администрация «ТамТам» сообщила, что не получала официальных запросов от госорганов в связи с якобы использованием мессенджера террористами в качестве одной из площадок.

Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан напал на людей с ножами, он был застрелен полицейским. Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как теракт, сообщив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

В результате нападения два человека погибли, еще трое остаются в больнице.