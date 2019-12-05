Толстой: В Европе наказания за беспорядки строже, чем в России

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал заявления о сроках, которые могут получить фигуранты дел о массовых беспорядках в Москве.

«Я не знаком в деталях с доказательствами, которые были рассмотрены судом по этим делам, и, в целом, вынесение решения – это прерогатива суда. Но реальность такова, что в большинстве европейских стран, например, в Германии или Италии, по таким обвинениям предусмотрено еще более строгое наказание, включая огромные штрафы», – отметил Толстой, сообщает «Газета.ru».

При этом он подчеркнул, что «в этой ситуации ответственность должны нести и те люди, которые вовлекли юношей и девушек в бессмысленные несанкционированные манифестации».

Толстой отметил, что эти люди должны нести и моральную ответственность. «Но, мне кажется, они ее совсем не чувствуют», – продолжил он, посоветовав им рассчитывать «на некоторую снисходительность суда».

«Дело ведь тут не только собственно в сроках, а в тех выводах и уроках, которые должны извлечь те, кто организовывал эти манифестации, и те, кто, поддавшись юношескому восторгу, в них участвовал, нападая на сотрудников правоохранительных органов», – заключил он.

Ранее сообщалось, что в ОП поддержали заявление СПЧ о соразмерности наказания участникам незаконного митинга в Москве.