Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и составил 63,86 руб.

Курс евро уменьшился на 7 коп. и достиг 70,77 руб., свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.