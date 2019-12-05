Суд постановил выдворить из России немецкого пастора

Лишенный вида на жительство бывший глава тавдинской церкви евангельских христиан баптистов «Голгофа» по решению суда должен покинуть Россию, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В пресс-службе сообщили, что в среду суд отклонил апелляционную жалобу бывшего немецкого пастора, пытавшегося оспорить решение регионального главка МВД об аннулировании разрешения на временное проживание, передает «Интерфакс».

Напомним, в октябре суд в Петербурге оштрафовал американца Алета Тэраду за нарушение режима пребывания в России и постановил, что его необходимо депортировать.