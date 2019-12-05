Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают облачность, местами небольшие осадки, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер западный, 7–12 метров в секунду.

Атмосферное давление – 744 миллиметров ртутного столба.

Ночью ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов.