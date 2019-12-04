Российская футболистка погибла в ДТП

Футболистка Алена Трушкина погибла в ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск, ей было 22 года, о гибели спортсменки сообщил ФК «Иртыш».

Девушка, находясь за рулем автомобиля Kia Cerato, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

С 2012 года Трушкина играла в женской команде омского «Иртыша», а в 2014 году выступала за «Уфу». Позже футболистка переехала в Красноярск, где в составе ЖФК «Енисей» в 2017 году играла в высшем дивизионе, говорится в сообщении на сайте ФК.

Ранее в ДТП в Москве погибла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева.