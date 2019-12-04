Игнорировавшего жалобы женщины на побои участкового в Архангельске наказали за ее гибель

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил бывшего участкового к трем годам лишения свободы условно и лишению права занимать должности на госслужбе на срок два года по ч. 2 ст. 293 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как установило следствие, в период с октября 2016 года по июль 2017 года в УМВД России по Архангельску неоднократно поступали заявления от 34-летней женщины о том, что сожитель систематически избивает ее и угрожает убийством, сообщила пресс-служба регионального СК.

«Участковый уполномоченный полиции, которому поручалось проведение проверок, ненадлежаще исполнил свои должностные обязанности, не организовал работу по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, что повлекло вынесение незаконных (необоснованных) постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ночь на 23 июля 2017 года пьяный сожитель нанес обращавшейся за помощью женщине не менее 115 ударов руками, ногами и подручными предметами по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась. Злоумышленника приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, участковый мог предотвратить гибель женщины путем своевременного привлечения мужчины к уголовной ответственности. Свою вину бывший участковый не признал.

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