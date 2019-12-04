Московская полиция начала проверку по угрозам сыну бывшей жены короля Малайзии

Московские полицейские начали доследственную проверку по заявлению бывшей супруги короля Малайзии и обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной, сообщившей об угрозах ее сыну.

«Полиция достаточно оперативно отреагировала на наше заявление, и в настоящее время уже проводится проверка», – цитирует «Интерфакс» представителя Воеводиной правозащитника Ивана Мельникова.

Напомним, Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.