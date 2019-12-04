Депутат от КПРФ Рашкин проголосовал за «антикоррупционные поправки», не приходя в Госдуму

Во время обсуждения в Госдуме поправок по теме борьбы с коррупцией коллеги по фракции проголосовали за отсутствовавшего депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

В среду в Госдуме во время голосования за принятие законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» во втором чтении в сессионном зале заметили отсутствие депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, сообщает «Дума ТВ».

В то же время кто-то из коллег парламентария проголосовал за него, когда поправки по теме борьбы с коррупцией были поставлены на голосование.

Еще в 2016 году Госдума запретила депутатам голосовать по доверенностям на пленарных заседаниях.

В сентябре 2019 года зампред ЦИК России Николай Булаев говорил, что распоряжение главы московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от партии на выборы 8 сентября штабу блогера Алексея Навального можно считать преступлением.

Также Рашкин перед этим обнародовал обращение, в котором выразил благодарность за поддержку Навальному и его сторонникам из числа незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, заявив, что такая поддержка «дорого стоит».