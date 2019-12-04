Россия предложила Сербии помощь в обновлении авиапарка

Взгляд
4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

Дмитрий Родионов, политолог
Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины ядерного оружия. Хотя бы потому, что уже ни у кого и нигде нет доверия к этой территории к юго-западу от России. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
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    Все, что нужно знать о газопроводе «Сила Сибири»

    Почему медведь стал символом России

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      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              Россия предложила Сербии помощь в обновлении авиапарка

              4 декабря 2019, 17:09

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Россия предложила Сербии помочь обновить авиапарк сербского национального авиаперевозчика и организовать центр обслуживания российской авиатехники, сказал президент Владимир Путин.

              «Российская сторона предлагает помощь по обновлению авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia, при этом готовы поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итоге российско-сербских переговоров, передает ТАСС.

              Напомним, в Путин подписал федеральный закон, который облегчает налоговое бремя российским авиакомпаниям и авиационной промышленности.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как эти изменения скажутся на российских производителях.


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