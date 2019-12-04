Россия предложила Сербии помощь в обновлении авиапарка

Россия предложила Сербии помочь обновить авиапарк сербского национального авиаперевозчика и организовать центр обслуживания российской авиатехники, сказал президент Владимир Путин.

«Российская сторона предлагает помощь по обновлению авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia, при этом готовы поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итоге российско-сербских переговоров, передает ТАСС.

Напомним, в Путин подписал федеральный закон, который облегчает налоговое бремя российским авиакомпаниям и авиационной промышленности.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как эти изменения скажутся на российских производителях.