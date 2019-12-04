Правительство утвердило правила госнадзора в области обращения с животными

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому утверждаются правила государственного надзора в области обращения с животными, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными»,– говорится в опубликованном на портале документе.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Методические рекомендации для осуществления госнадзора в области обращения с животными были разработаны Минприроды.