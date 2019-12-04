На всероссийской переписи 2020 года задействуют 20 тыс. волонтеров

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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

Дмитрий Родионов, политолог
Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины ядерного оружия. Хотя бы потому, что уже ни у кого и нигде нет доверия к этой территории к юго-западу от России. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
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              На всероссийской переписи 2020 года задействуют 20 тыс. волонтеров

              4 декабря 2019, 16:08

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              К проведению всероссийской переписи населения 2020 года в России привлекут 20 тыс. волонтеров, соглашение об этом достигнуто между Росстатом и Роспатриотцентром на Международном форуме добровольцев.

              В рамках Международного форума добровольцев руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи». Об этом сообщается на сайте Росстата.

              К работе по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года будут подключены не менее 20 тыс. добровольцев. Они примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков.

              Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут вести региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и межведомственными советами по волонтерству в субъектах Российской Федерации.

              На базе региональных центров по развитию добровольчества для реализации проекта «Волонтеры переписи» будут созданы региональные волонтерские корпуса.

              Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы. Они определят и перечень социальных учреждений, которые окажут «Волонтерам переписи» помощь в переписи отдельных категорий населения.

              «Это масштабный проект, который, я уверен, придаст дополнительный импульс нашей работе, позволит провести перепись еще лучше, получить более полные и точные данные. Данные, которые лягут в основу множества важных для нашей страны проектов, позволят не только оценить пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», – заявил во время церемонии подписания соглашения руководитель Росстата Павел Малков.

              «За последние годы нам удалось создать развитую инфраструктуру добровольчества: ресурсные центры и межведомственные советы способствуют формированию волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно представить большой проект без участия добровольцев, и мы рады охватить новое направление, открыв для волонтеров возможность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться с людьми и их историями», – подчеркнул руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

              На форуме также презентовали официальный слоган переписи населения 2020 года. Всероссийская перепись населения пройдет под девизом «Создаем будущее!». Официальный слоган кампании представил руководитель Росстата Павел Малков.

              Слоган – финальный элемент, формирующий официальную символику всероссийской переписи населения 2020 года. Ранее, 1 октября, состоялась презентация нового визуального стиля главного статистического события десятилетия. Логотипом переписи по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров стал яркий образ, символизирующий и устремленность в будущее, и новый цифровой формат переписи. Слоган «Создаем будущее!» является логическим продолжением концептуальной линии.

              «Переписи населения – уникальный источник знаний о нашем обществе. Они формируют его «цифровой профиль», позволяющий анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в свете этого участие в переписи – очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего», – пояснил смысл слогана руководитель Росстата Павел Малков.

              Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя лучше перекликается с атмосферой Международного форума добровольцев. «Форум собрал тысячи молодых, ярких, целеустремленных и неравнодушных людей. Уверен, за ними – будущее», – сказал Павел Малков.

              Всероссийскую перепись населения Росстат проведет с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря того же года. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применение передовых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).


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