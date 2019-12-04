На всероссийской переписи 2020 года задействуют 20 тыс. волонтеров

К проведению всероссийской переписи населения 2020 года в России привлекут 20 тыс. волонтеров, соглашение об этом достигнуто между Росстатом и Роспатриотцентром на Международном форуме добровольцев.

В рамках Международного форума добровольцев руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи». Об этом сообщается на сайте Росстата.

К работе по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года будут подключены не менее 20 тыс. добровольцев. Они примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков.

Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут вести региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и межведомственными советами по волонтерству в субъектах Российской Федерации.

На базе региональных центров по развитию добровольчества для реализации проекта «Волонтеры переписи» будут созданы региональные волонтерские корпуса.

Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы. Они определят и перечень социальных учреждений, которые окажут «Волонтерам переписи» помощь в переписи отдельных категорий населения.

«Это масштабный проект, который, я уверен, придаст дополнительный импульс нашей работе, позволит провести перепись еще лучше, получить более полные и точные данные. Данные, которые лягут в основу множества важных для нашей страны проектов, позволят не только оценить пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», – заявил во время церемонии подписания соглашения руководитель Росстата Павел Малков.

«За последние годы нам удалось создать развитую инфраструктуру добровольчества: ресурсные центры и межведомственные советы способствуют формированию волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно представить большой проект без участия добровольцев, и мы рады охватить новое направление, открыв для волонтеров возможность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться с людьми и их историями», – подчеркнул руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

На форуме также презентовали официальный слоган переписи населения 2020 года. Всероссийская перепись населения пройдет под девизом «Создаем будущее!». Официальный слоган кампании представил руководитель Росстата Павел Малков.

Слоган – финальный элемент, формирующий официальную символику всероссийской переписи населения 2020 года. Ранее, 1 октября, состоялась презентация нового визуального стиля главного статистического события десятилетия. Логотипом переписи по итогам конкурса среди профессиональных дизайнеров стал яркий образ, символизирующий и устремленность в будущее, и новый цифровой формат переписи. Слоган «Создаем будущее!» является логическим продолжением концептуальной линии.

«Переписи населения – уникальный источник знаний о нашем обществе. Они формируют его «цифровой профиль», позволяющий анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. И в свете этого участие в переписи – очень простой, но очень важный вклад каждого ее участника в создание будущего», – пояснил смысл слогана руководитель Росстата Павел Малков.

Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя лучше перекликается с атмосферой Международного форума добровольцев. «Форум собрал тысячи молодых, ярких, целеустремленных и неравнодушных людей. Уверен, за ними – будущее», – сказал Павел Малков.

Всероссийскую перепись населения Росстат проведет с 1 по 31 октября 2020 года. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря того же года. Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применение передовых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале госуслуг, а также использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных бланков. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).