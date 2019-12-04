Экоактивистка предложила подключить волонтеров к помощи коммунальщикам

Получить моральную поддержку от других волонтеров, собравшихся на Форум в Сочи, крайне важно, это придает сил. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД экоактивистка из Калмыкии Виктория Надбитова, участница открывшегося в Сочи Международного форума добровольцев. Она сетует, что у себя в поселке ее пока мало кто поддерживает.

Живущая в калмыцком поселке Яшкуль инвалид-колясочница Виктория Надбитова пока не состоит ни в какой добровольческой организации, однако фактически уже давно занимается волонтерством. Поскольку коммунальные службы Яшкульского района, по ее мнению, слабо справляются с уборкой улиц, она решила своими руками делать поселок более чистым.

«В поселке к моей деятельности относятся с понимаем и одобрением, однако не все готовы поддержать мою инициативу. Например, недавно я организовывала субботник. Из взрослых вышел только один человек, зато помогали дети, которые просто пошли вечером гулять. Они видели, что я делаю, подбегали ко мне и предлагали свою помощь», – рассказала волонтер.

Надбитова отметила, что на форуме организованы мастер-классы и дискуссии, посвященные вопросу сортировки мусора. Однако, по ее мнению, пока многие люди не научились собирать общий мусор, рано говорить о «раздельном».

Надбитова считает, что государство по возможности должно усилить поддержку волонтеров. «Первым шагом должна стать правильная организация добровольческой деятельности. Например, можно преподавать принципы и методы волонтерства в некоторых учебных заведениях, чтобы ребенку не казалось это каким-то необычным делом», – подытожила активистка.

Напомним, в среду в рамках Международного форума добровольцев в Сочи состоялась панельная дискуссия «Экологический маршрут – маршрут к чистой России». Темой обсуждения стали актуальные вопросы эковолонтерства, популяризация зеленого волонтерства и экологической культуры граждан.

На форум, открывшийся накануне, съехались волонтеры из 120 стран мира. Его основная программа предусматривает дискуссии, мастер-классы, встречи с представителями экспертного сообщества. Форум приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения также выбрано неслучайно – именно из Сочи ведет свое начало организованное волонтерское движение России, которое оформилось после Олимпийских игр. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, кто и зачем идет в добровольцы в России.