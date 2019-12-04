Генпрокуратура представила свою позицию по закону о бытовом насилии

Руководитель правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов представил позицию ведомства по законопроекту о профилактике бытового насилия.

«Существование проблемы семейно-бытового насилия, а также необходимость дополнительного правового регулирования в целях предупреждения и пресечения фактов насилия в семье и других бытовых условиях, безусловно, сомнений не вызывает», – сказал Завалунов, передает ТАСС.

Он отметил, что пресечение такого насилия в необходимой степени не урегулировано, на что указывает в том числе решение Европейского суда про правам человека в июле этого года по делу «Володина против России».

«Сотрудники полиции фактически не имеют правовых оснований для оказания эффективного воздействия на таких лиц, поскольку законодательство предусматривает применение мер ответственности административного или уголовного характера уже после совершения правонарушения или преступления. Поэтому законопроектом предусматривается введение таких превентивных мер, как защитное предписание и судебное защитное предписание», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Предписание само по себе не является вмешательством в дела семьи, оно необходимо для предупреждения нарушений и недопущения свершений административных правонарушений или преступлений, отметили в ведомстве.

Для вынесения предписания полицейским нужно установить факты семейно-бытового насилия.

«Законность вынесения защитных предписаний и соразмерность устанавливаемых ограничений, а также соблюдение прав и свобод граждан не будет оставлена без внимания органов прокуратуры в рамках осуществлении надзорной деятельности», – добавили в Генпрокуратуре.

Несколько положений законопроекта необходимо доработать с учетом специфики сферы регулируемых отношений, добавил Завалунов. Генпрокуратура активно участвует в этом процессе.

Такие законодательные акты есть во многих странах, отметили в ведомстве. С помощью них можно защитить женщин и детей, подвергающихся преследованиям со стороны родственников, близких и проживающих с ними людей.

В ноябре Совет Федерации представил текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Документ дает право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

Также стал известен размер штрафов за неисполнение предписания виновным в домашнем насилии.

Законопроект раскритиковали адвокат Анатолий Кучерена, юрист и правозащитник Матвей Цзен, также проект подвергли критике в РПЦ.

Газета ВЗГЛЯД изучала бурную полемику вокруг законопроекта.