Школьника заподозрили в изнасиловании девочки в Челябинской области

В отношении школьника, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник главы регионального СУ СК Владимир Шишков.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан», – пояснил Шишков, передает РИА «Новости».

Подробности дела в следственном управлении раскрывать не стали.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что учащийся девятого класса школы Челябинска якобы совершил изнасилование девочки 2008 года рождения в городе Златоуст.

По этим данным, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Источник пояснил, что школьник познакомился с девочкой в соцсетях и приехал в Златоуст, где снял квартиру.

В сентябре подростки изнасиловали 14-летнюю девочку в Омской области, следователи возбудили уголовное дело.