Названа тема совещания Путина с Минобороны

Совещание президента Владимира Путина по оборонной тематике в среду будет посвящено развитию высоких технологий в ВМФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент продолжит серию совещаний по вопросам развития российских Вооруженных сил, в частности – ВМФ. Сегодня будут разговаривать на различные темы, связанные с высокими технологиями на нашем флоте», – передает ТАСС слова Пескова.

Очередная серия встреч главы государства с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса началась в Сочи в понедельник.

Совещание состоится после российско-сербских переговоров на высшем уровне, которые, как отметил представитель Кремля, продлятся «до вечера». Визит президента Сербии Александара Вучича Песков назвал важным и долгожданным, а отношения между двумя странами – союзническими и партнерскими.

«Будут переговоры [президентов] в узком составе – практически один на один, с участием ближайших помощников. Будут также переговоры российской и сербской делегаций, будет пресс-конференция Путина и Вучича», – сказал он.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Путин, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, потребовал наращивать боевые возможности Военно-морского флота в ближайшие годы.