Пакистан из-за санкций попросил убрать «Ростех» из проекта строительства газопровода

Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода «Север – Юг» за 2 млрд долларов, войти в проект предложено компании «Зарубежнефть», сообщили СМИ.

Как пишет «РБК», Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», заменив «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы».

По словам источника издания, о замене партнера попросила пакистанская госкомпания ISGSL, ссылаясь на санкционные риски.

«Проект реализуется на условиях межправительственного соглашения, и его исполнителем должна быть госкомпания. Поэтому министерство нам предложило войти в проект. Сейчас рассматриваем предложение», – заявил изданию источник в «Зарубежнефти».

Он пояснил, что речь идет о неконтрольном пакете в совместном предприятии. Основным акционером оператора строительства газопровода Oriental Stream Limited, зарегистрированного в пакистанском городе Карачи, является «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Ее менять не планируется.

По данным издания, вопрос вхождения в проект «Зарубежнефти», а также дальнейшие перспективы проекта российская делегация обсудит с пакистанской стороной 11 декабря в Исламабаде.

Напомним, в июне 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов ссообщил, что из-за отсутствия договоренности по тарифу строительство газопровода «Север - Юг» в Пакистане сдвигается не менее, чем на год, и планируется, предварительно, в 2019 году.

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