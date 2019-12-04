«ТамТам» опроверг получение обращений из-за террористов

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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Греция переходит в лагерь противников России

При Мицотакисе «братская» Греция внезапно обернулась чуть ли не русофобской ПольшейФото: Zuma/ТАСС
Премьер-министр Греции заявил, что Россия своевольно лезет во внутренние дела Балкан и ей необходимо дать отпор, причем оригинальным образом. Почему некогда дружественные отношения Москвы и Афин дошли до такого состояния? Кто спровоцировал греков на подобную фронду? И при чем тут президент Франции Эммануэль Макрон? Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...

В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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    Все, что нужно знать о газопроводе «Сила Сибири»

    Почему медведь стал символом России

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      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              «ТамТам» опроверг получение обращений из-за террористов

              4 декабря 2019, 12:24

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Администрация «ТамТам» не получала официальных запросов от госорганов в связи с якобы использованием мессенджера террористами в качестве одной из площадок, сообщили в пресс-службе компании.

              Ранее издание Insider со ссылкой на бельгийского эксперта по джихадистским группировкам Питера Ван Остайена сообщило, что запрещенная в России организация «Исламское государство*» опубликовала первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне в российском мессенджере «ТамТам».

              В пресс-службе «ТамТам» заявили, что мессенджер всегда оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, запрет на это прописан в лицензионном соглашении мессенджера.

              «Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что террористические организации использовали «ТамТам» как одну из площадок для объявления о причастности к теракту в Лондоне. Мессенджер не получил официальных запросов о появлении этой информации от государственных органов и упомянутых в СМИ экспертов, но с помощью автоматических алгоритмов «ТамТам» и оперативной работы с жалобами пользователей эта активность быстро снизилась», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

              «Независимые эксперты отметили скорость реакции мессенджера. В частности, представители общественных организаций заявляли, что каналы, на которые они пожаловались команде мессенджера, удалялись в течение 20 минут. Позднее эксперты отметили, что за сутки «ТамТам» удалось парализовать распространение подобной активности на платформе», – добавили в компании.

              Там добавили также, что в дальнейшем ряд ссылок также были удалены после обращения Европола и некоторых других общественных организаций, а в данный момент все жалобы пользователей продолжают незамедлительно обрабатываться.

               Обращение можно отправить как из самого приложения ТамТам с помощью кнопки «Пожаловаться», так и на почту abuse@tamtam.chat. «ТамТам» также будет совершенствовать алгоритмы, чтобы не допустить новых волн распространения подобной информации.

              Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан напал на людей с ножами, он был застрелен полицейским. Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как теракт, сообщив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

              В результате нападения два человека погибли, еще трое остаются в больнице.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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