«ТамТам» опроверг получение обращений из-за террористов

Администрация «ТамТам» не получала официальных запросов от госорганов в связи с якобы использованием мессенджера террористами в качестве одной из площадок, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее издание Insider со ссылкой на бельгийского эксперта по джихадистским группировкам Питера Ван Остайена сообщило, что запрещенная в России организация «Исламское государство*» опубликовала первое заявление о своей ответственности за теракт в Лондоне в российском мессенджере «ТамТам».

В пресс-службе «ТамТам» заявили, что мессенджер всегда оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, запрет на это прописан в лицензионном соглашении мессенджера.



«Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что террористические организации использовали «ТамТам» как одну из площадок для объявления о причастности к теракту в Лондоне. Мессенджер не получил официальных запросов о появлении этой информации от государственных органов и упомянутых в СМИ экспертов, но с помощью автоматических алгоритмов «ТамТам» и оперативной работы с жалобами пользователей эта активность быстро снизилась», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Независимые эксперты отметили скорость реакции мессенджера. В частности, представители общественных организаций заявляли, что каналы, на которые они пожаловались команде мессенджера, удалялись в течение 20 минут. Позднее эксперты отметили, что за сутки «ТамТам» удалось парализовать распространение подобной активности на платформе», – добавили в компании.

Там добавили также, что в дальнейшем ряд ссылок также были удалены после обращения Европола и некоторых других общественных организаций, а в данный момент все жалобы пользователей продолжают незамедлительно обрабатываться.

Обращение можно отправить как из самого приложения ТамТам с помощью кнопки «Пожаловаться», так и на почту abuse@tamtam.chat. «ТамТам» также будет совершенствовать алгоритмы, чтобы не допустить новых волн распространения подобной информации.

Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан напал на людей с ножами, он был застрелен полицейским. Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как теракт, сообщив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

В результате нападения два человека погибли, еще трое остаются в больнице.