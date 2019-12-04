Apple вступила в «ряды борцов» с RT

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что американская компания Apple вступила «в ряды борцов с телеканалом», предложив пользователям установить на браузер расширение NewsGuard.

Симоньян сообщила в Telegram, что «NewsGuard руководят экс-директор ЦРУ, бывший министр внутренней безопасности США и подобные им».

В связи с этим издания «The New York Times, The Washington Post и другие либеральные СМИ там отмечаются как «надежные», а возле приложения RT «появляется пометка «Отнеситесь с осторожностью».

Ранее Симоньян дала Эстонии ироничный совет по борьбе с российскими журналистами после разрыва договора аренды со «Sputnik Эстония».