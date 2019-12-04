Стало известно о состоянии экипажа загоревшегося в Норвегии российского траулера

Моряки с загоревшегося в среду на причале в Ботсфьорде на севере Норвегии российского траулера эвакуированы, сообщили в компании-судовладельце «Мурманрыбфлот 2».

«Экипаж с нашего траулера эвакуирован на берег, никто не пострадал», – передает ТАСС слова представителя компании.

Он добавил, что информация об инциденте уточняется.

«Пока у нас информация только о задымлении на траулере. Ситуация под контролем», – сказал собеседник.

По данным компании-судовладельца, на траулере находится всего четыре человека. Судно готовилось к выходу в рейс.

Тем временем полиция губернии Финнмарк сообщает, что пожар на российском судне потушен.

Напомним, ранее в среду полиция губернии Финнмарк на севере Норвегии, не уточняя названия судна, сообщила, что на борту российского рыболовецкого траулера произошел пожар.