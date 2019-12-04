В Совфеде пригрозили США последствиями из-за отказа в выдаче виз

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что отказ российской делегации в визах США наносит удар по двусторонним отношениям, этот шаг не останется без последствий.

Косачев заявил, что это «еще один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий», передает РИА «Новости».

«Когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: «Россия первая начала» - а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве, и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай», – добавил сенатор.

Он отметил, что «самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют – поговорим».

Ранее российское посольство в США сообщило, что Вашингтон продолжает «визовую войну» с Россией.

До этого комитет ГА ООН принял резолюцию с призывом к США оперативно выдавать визы дипломатам.

Напомним, жертвами «визовой войны» становятся не только российские политики и чиновники.

Так, из-за особенностей визовой политики США Россия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019». Футбольный клуб «Спартак» (Москва) принял решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup, который состоится в январе в американском Орландо, из-за проблем с получением виз.