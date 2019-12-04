Российский траулер загорелся в норвежском порту

На борту российского рыболовецкого траулера произошел пожар, сообщила полиция губернии Финнмарк на севере Норвегии, не уточняя названия судна.

«Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде. Медики и пожарные на месте. Пожар произошел на камбузе. Информация будет обновляться», – говорится в сообщении полиции губернии Финнмарк в Twitter.

Напомним, в сентябре в полиции Норвегии заявили, что на борту российского танкера в порту Тромсе произошел пожар.

В полиции Тромсе сообщали, что сильное задымление и открытое пламя наблюдалось на носу горящего в порту норвежского Тромсероссийского траулера.

Позднее стало известно, что траулер «Бухта Наездник», почти сутки горевший в норвежском порту Тромсе, завалился на левый борт и затонул.