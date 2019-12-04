Украина обратилась к Венгрии за разъяснением слов спикера Госдумы

Пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко прокомментировала заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что Венгрия обратилась к Москве с просьбой объединить усилия для защиты нацменьшинств на Украине.

Зеленко сообщила, что соответствующее обращение к властям Венгрии направило украинское посольство в Будапеште. Киеву ответили, что Государственное собрание Венгрии «не принимало таких заявлений», сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины.

«Они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов», – приводит ее слова РИА «Новости».

Зеленко назвала Венгрию партнером Украины. Она заверила, что Украина и Венгрия могут сами «путем диалога и консультаций» урегулировать спорные вопросы.

Напомним, как сообщил Володин, Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав нацменьшинств на Украине.