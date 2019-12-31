Медведев подписал требования по содержанию животных в цирках и зоопарках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее требования к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое положение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», – цитирует документ РИА «Новости». Постановление вступает в силу 1 января 2020 года.

Согласно документу, владелец для содержания животных должен иметь в собственности здание или помещение с необходимым оборудованием. Ухаживать за зверями полагается сотруднику с высшим образованием по направлению биология или ветеринария.

В рамках другого постановления запрещается давать животным лекарственные препараты без разрешения ветеринара для повышения эффективности их использования в культурно-зрелищных целях.

В июле Медведев своим постановлением поручил Россельхознадзору с 1 января 2020 года контролировать работу цирков, зоопарков и океанариумов.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что говорить о запрете выступлений с животными еще преждевременно, но необходимо следить за ужесточением требований к их содержанию. Россияне разделились во мнении о цирковых животных.