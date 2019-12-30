Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Прославившаяся в интернете группа «Стекловата» выпустила ремейк своего клипа «Новый год».

В видео появились три участника группы и один музыкант в костюме Деда Мороза, которому достались строчки четвертого участника. Клип почти полностью повторяет предыдущую версию, снятую в начале 2000-х. Видео опубликовано на YouTube-канале МТС.

Оригинальное видео опубликовано на YouTube-канале «herrhelgeYT1».

Ранее были названы самые популярные клипы уходящего десятилетия.