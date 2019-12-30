В ДТП в центре Москвы погиб футболист

Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает АГН «Москва», ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.

«Футболист на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси Toyota Camry. Затем машина отлетела и врезалась в два автомобиля марки Kia Rio. В результате случившегося 32-летний К. Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Погорелов в 2008 году в составе сборной России стал победителем первого чемпионата Европы по мини-футболу среди молодежных команд. Также сыграл и за взрослую сборную России по мини-футболу в нескольких товарищеских матчах. Был капитаном мини-футбольного клуба «Норильский никель».