Тело младенца нашли на обочине трассы в Кемеровской области

Тело девочки было найдено в хозяйственной сумке на обочине трассы Кемерово – Томск, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в региональном СК.

«24 декабря 36-летняя жительница областного центра с трехмесячной дочерью уехала из дома на автомобиле. Через несколько часов ее остановили сотрудники полиции на границе трассы Кемерово – Томск, однако ребенка с ней не оказалось. Следствию она пояснила, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи совместно с сотрудниками полиции при участии волонтеров незамедлительно организовали розыскные мероприятия пропавшего ребенка: осматривался маршрут передвижения женщины от дома до места ее задержания. Поисковые мероприятия осложнялись тем, что задержанная не могла указать точное место, где она оставила тело дочери.

«Поисковой группой, в составе порядка 120 человек, на протяжении нескольких дней было осмотрено около 40 км территории вдоль автомобильной дороги Яшкино – Юрга. В результате кропотливой и слаженной работы 30 декабря 2019 года тело ребенка, которое находилось в хозяйственной сумке, обнаружено в сугробе на обочине автодороги», – добавили в СК.

Сейчас время на месте работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в четверг в региональном СК сообщили, что в Кузбассе задержана 36-летняя женщина, которая оставила свою трехмесячную дочь на дороге, подумав, что та умерла.