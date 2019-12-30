Убившего семью сокамерника мужчину осудили пожизненно

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30 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Россияне избавились от «черных очков»

Россияне стали замечать позитивные усилия властейФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра с ходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена? Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Обмен пленными обнажил масштаб репрессий на Украине

85-летний харьковский ученый Мехти Логунов вместе с другими украинскими политзаключенными теперь на свободеФото: Pool New/Reuters
Впервые за два года между Украиной и республиками Донбасса состоялся обмен пленными и политзаключенными. Благодаря этому около 200 человек встретят Новый год в кругу своих близких и друзей. Однако эта цифра ничтожно мала на фоне того, что в украинских тюрьмах находится свыше тысячи политзаключенных и еще столько же – под следствием.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
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Подвиг декабристов подготовил все беды ХХ века

Сергей Худиев, публицист, богослов
Парадокс в том, что фрондирующая интеллигенция, в целом резко враждебная к советскому официозу, считала декабристов героями – и считает до сих пор. Это в силу извращенного представления о добре и зле: все, что плохо для русского государства – хорошо. Подробности...
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Половой акт может запросто превратиться в гражданский

Алексей Алешковский, сценарист
Правдивые истории смотреть всегда больно, потому что мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам нужна только своя правда, и мы готовы на все, чтобы растоптать чужую. Потому что иначе ее придется принять. Подробности...
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              Убившего семью сокамерника мужчину осудили пожизненно

              30 декабря 2019, 09:59

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Приморский краевой суд признал виновным бывшего заключенного в убийстве жены и дочери его сокамерника и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура региона.

              «Как установлено судом, преступления совершены лицом, освободившимся в 2017 году условно-досрочно из мест лишения свободы. Достоверно зная от своего сокамерника, что у супруги последнего, проживающей в микрорайоне Врангель города Находка, имеется в собственности автомобиль марки Toyota Rav4, фигурант решил завладеть транспортным средством и иным имуществом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

              По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года мужчина проник в дом, где жила жена его сокамерника, и потребовал, чтобы она написала расписку и подписала договор о продаже машины. Несколько дней он удерживал потерпевшую и ее дочь, которая тогда случайно приехала в гости к матери, до завершения регистрации автомобиля.

              После этого женщину он убил из ружья, а ее дочь зарезал. Тела он сбросил в заранее выкопанную яму и засыпал строительным мусором. В дальнейшем автомобиль обменял на другую другой.

              «Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, с учетом отягчающего обстоятельства (наличие особо опасного рецидива), суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Для отбывания наказания подсудимому определена колония особого режима», – сообщает прокуратура.

              Приговор в законную силу не вступил.

              Напомним, 23 декабря в одной из квартир в Уфе нашли пожилую супружескую пару и их сына убитыми.


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