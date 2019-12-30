Автобус с белорусами опрокинулся в Псковской области

Автобус опрокинулся на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области, пострадали 19 граждан Белоруссии, в том числе трое детей, сообщил представитель экстренных служб.

«В двух километрах от населенного Подборовье, на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель съехал в кювет и опрокинулся автобус, в котором находились, по предварительным данным, 49 граждан Белоруссии», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, в результате ДТП пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Все они доставлены в псковскую областную клиническую больницу. Автобус следовал по маршруту из Белоруссии в Санкт-Петербург, обстоятельства ДТП выясняются.

«В автобусе было 50 пассажиров и два водителя. Пострадали 16 человек, из них три ребенка. Предположительно, [пострадали] граждане Белоруссии. По предварительной информации, автобус из Белоруссии, ехал в Санкт-Петербург. Один из водителей – белорус 1972 года рождения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы УМВД по Псковской области.

По данным УМВД по Псковской области, ДТП произошло в 02.50 мск в Псковском районе около деревни Подборовье. Автобус двигался по маршруту Минск – Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами. По данным синоптиков, в Псковском районе в понедельник облачно, местами снег с дождем, температура неустойчивая, колеблется от минус 2 до плюс 5 градусов.

Напомним, в четверг в Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус, в результате аварии погибли люди.