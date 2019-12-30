Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидает ветреная погода с мокрым снегом, сообщают синоптики.

Днем в столице будет облачно, ожидаются снег, гололедица и местами метель, температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса. В ночь на вторник синоптики предупреждают о мокром снеге.

Ожидается юго-западный ветер скоростью 6–11 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 5 градусов мороза до нуля. Такая же температура ожидает жителей Московской области и в ночь на вторник.

В связи с сильными порывами ветра синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе до 18.00 вторника.