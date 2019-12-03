Умерла раненная при убийстве криминальных авторитетов в Абхазии официантка

В больнице Сухума умерла 22-летняя официантка Доминика Акиртава, которая получила тяжелые ранения при перестрелке в ресторане «Сан-Ремо», где были убиты два криминальных авторитета.

«Доминика Акиртава ушла из жизни, не приходя в сознание, 3 декабря. Она находилась в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии тяжелой комы», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минздрава Абхазии.

Перестрелка, в которой погибли криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба, произошла 22 ноября. Очевидцы рассказали, что официантку ранили, когда она подходила к столику, где сидели пострадавшие.