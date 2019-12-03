В Москве решили создать закон для борьбы с токсикоманией у подростков

В Москве планируют разработать модельный закон для других субъектов страны по борьбе с подростковой токсикоманией. Законопроект может ограничить продажу зажигалок и баллончиков с газом, во время круглого стола заявил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он рассказал о статистике, касающейся увлечения подростков сниффингом – вдыханием газа для зажигалок и других веществ, передает ТАСС. По его словам, в 2016 году из-за этого было 65 случаев смертей, в 2018 году их было уже 150.

«Поскольку нет федерального запрета, мы как Москва готовы стать пилотным регионом и разработать модельный закон по борьбе с подростковой токсикоманией. На своем примере мы готовы отработать все механизмы пресечения данной деятельности», – сказал Щитов.

Он отметил, что в настоящее время зажигалки и баллончики с газом находятся в свободном доступе, нет никаких законодательных ограничений по их продаже, именно поэтому проблема сниффинга является комплексной и многогранной.

«В ней есть законодательный аспект. Чтобы установить определенные рамки с точки зрения ограничения продажи, мы как Мосгордума планируем обратиться к Общественной палате с нашим модельным законом и инициативой создания межрегиональной рабочей группы», – пояснил Щитов.

Он также выразил надежду, что законопроект будет разработан и поддержан столичным парламентом до ухода Мосгордумы на летний перерыв.