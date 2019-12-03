Мошенник пытался провести через лжеграницу в выборгском лесу нелегалов из Азии

Пограничники около границы с Финляндией задержали мошенника, пытавшегося провести уроженцев Южной Азии через границу России и ЕС, которую он обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, четверо выходцев из Южной Азии должны были заплатить вознаграждение более чем в 10 тыс. евро гражданину одной из стран СНГ, который обещал перевести их через российско-финскую границу, передает «Интерфакс».

Отмечается, что все пятеро были задержаны в Выборгском районе 28 ноября.

При этом выяснилось, что мужчина на самом деле не планировал выполнять обязательства, он установил в лесу самостоятельно изготовленные пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.

В итоге, суд признал приезжих из Азии виновными в нарушении статьи КоАП о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России, им назначены штрафы с принудительным выдворением из страны. А их проводнику грозит возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество».

Ранее сообщалось, что на Урале задержана преступная группа, организовавшая фальшивые экзамены по русскому языку для мигрантов.