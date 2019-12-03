Песков рассказал о ситуации с продажей второго полка С-400 Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обсуждением российским лидером Владимиром Путиным и его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом поставок второго полка С-400 Турции.

«Пока никакой конкретики сказать нельзя, но как таковое военно-техническое сотрудничество имеет место и продолжается», – передает слова Пескова РИА «Новости».

В конце ноября в «Рособороэкспорте» заявили, что новый опцион на С-400 для Турции предусматривает поставку второго полка. Он утверждал, что контракт на этот счет планируется подписать в 2020 году.

Во вторник стало известно, что Путин и Эрдоган на встрече в январе обсудят в том числе поставки С-400.

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