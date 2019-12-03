Россиян предупредили об опасности прогулок

Жителям мегаполисов прогулки могут принести скорее вред, чем пользу, из-за неоднородности городской среды и вредных веществ в воздухе, заявил эколог-эксперт, гендиректор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Ястребцев заявил, что в мегаполисах, особенно близ оживленных автомагистралей, в организм человека с воздухом попадают «частицы сажи, канцерогенные частицы, тяжелые металлы, пыль от истирания тормозных колодок, от шин, от работы механизмов»», передает радио Sputnik.

«Вся эта пыль и пыль от реагентов поднимается в воздух и активно оседает в легких. Во время ходьбы учащается сердцебиение, дыхание, все это активно поглощается легкими и оседает там. В носоглотке тоже много чего застревает», – добавил он.

При этом «зимой количество газов сохраняется: меньше пыли, но нет зеленой листвы – естественного фильтра, нет травяных покрытий».

В связи с этим для прогулок рекомендуется выбирать «лесопарки, в крайнем случае бульвары и скверы, прогуливаться вдоль реки».

Физиолог, исследователь традиционных систем оздоровления, кандидат биологических наук Ринад Минвалеев заявил, что при оздоровительной ходьбе должно изменяться дыхание, «если нет серьезных медицинских противопоказаний, вы должны слегка запыхаться, устать от ходьбы, а не просто перемещаться в мягком режиме».

«10 тыс. шагов – наиболее обоснованная схема повышения здоровья с минимальными рисками для человека. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, метаболической системы. Известный пример в этом отношении – как Боткин вылечил богатого купца, который обратился к нему с ожирением и сахарным диабетом II типа. Он сказал, что осмотрит его в Одессе, а первый прием был в Москве. Условие – до Одессы дойти пешком. Купец действительно пришел в Одессу, и там Боткин принял здорового человека», – рассказал Минвалеев.

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