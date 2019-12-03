Писателю Милану Кундере вернули чешское гражданство

Гражданство Чехии вернули французскому писателю чешского происхождения 90-летнему Милану Кундере, сообщил посол республики в Париже Петр Друлак.

«Ранее писатель (Кундера) не хотел говорить на тему возвращения ему чешского гражданства. Сейчас они с супругой, видимо, подводят итоги жизни. Думаю, что у них есть ощущение чешской идентичности. Когда в прошлом году Париж посетил премьер Андрей Бабиш, господин Кундера и его супруга согласились принять его у себя дома. Разговор коснулся, в том числе, и темы возвращения гражданства, но какой-то конкретной реакции со стороны хозяев тогда не последовал», – приводит слова посла РИА «Новости».

Также чешский посол несколько раз возвращался к этой теме при встречах с писателем. Друлак отметил, что у писателя, видимо, постепенно прошли обиды в отношении Чехии и некоторых представителей чешской культуры. На Кундеру, по словам посла, произвело большое впечатление празднование его 90-летия на родине, в итоге литератор согласился, чтобы ему и его жене вернули гражданство.

«Милан Кундера не любит пафос и всяческие официальные мероприятия, поэтому церемония вручения мною документов о гражданстве писателю и его супруге была очень скромной, прошла в их парижской квартире. При этом, естественно, не было никаких государственных флагов и не играл гимн», – добавил Друлак.

Он заметил, что сейчас писатель, возможно, изменит отношения к переводам его произведений на чешский язык. Сейчас он запретил переводить свои произведения, созданные в эмиграции, на родной язык, в том числе из-за нелегальных, плохо сделанных переводов.

Однако посол уточнил, что в Чехию Кундра не собирается.

«Чешские читатели очень надеются прочитать все произведения своего великого земляка на родном языке. О посещении Кундерой Чехии речь в настоящее время не идет из-за состояния здоровья писателя», – сказал Друлак

Милан Кундера эмигрировал из Чехословакии после ввода в нее в 1968 году войск пяти соцстран во главе с СССР. В 1975 году его лишили гражданства родной страны, с тех пор он живет во Франции. В числе наиболее знаменитых его произведений: «Шутка», «Вальс на прощание», «Невыносимая легкость бытия». На протяжении последних десятилетий он пишет книги только на французском языке.

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