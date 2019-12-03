Колобков выразил уверенность в патриотизме российских спортсменов

Министр спорта Павел Колобков заявил, что уверен в российских спортсменах, и, комментируя возможную смену россиянами гражданства из-за отстранения от соревнований, назвал их патриотами.

«Никого никуда не отстранили, это раз. Поэтому я, честно говоря, не хочу ничего гадать. Во-вторых, в наших спортсменах я уверен. Все спортсмены у нас патриоты, и, вообще, честно сказать, даже вопрос, мне кажется, задавать сейчас бессмысленно. Давайте не будем делать предположений», – передает РИА «Новости» ответ Колобкова на вопрос, как он оценивает вероятность смены гражданства российскими спортсменами в случае отстранения России от соревнований на 4 года.

Он добавил, что «пройдет 9-е число, понятно, что длительная процедура, во-вторых, это всего лишь решение исполкома».

«Будет ли оно, состоится ли оно, мы тоже сами не знаем еще пока на данный момент», – сказал он.

Колобков заявил также, что Россия не соглашалась с обвинениями в причастности Евгения Мочалова к изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», – передает ТАСС слова Колобкова.

Напомним, ранее в понедельник ВАДА назвала процент «испорченных» данных московской лаборатории.

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