Отец подозреваемого в ДТП с двумя жертвами в Екатеринбурге подменил анализы сына

Отец обвиняемого в ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге подменил биологический материал сына на свой для освидетельствования на опьянение. В отношении врача, бравшего пробу, возбуждено дело о халатности, сообщает областное следственное управление СК.

Водитель является подозреваемым в деле о ДТП с двумя погибшими, предполагалось, что в момент аварии он мог быть под действием алкоголя или наркотиков.

Его доставили в больницу для проведения освидетельствования на состояние опьянения, отмечается на сайте ведомства. Врач нарушил приказ Минздрава и не стал лично отбирать биоматериал, а поручил это занятие медсестре, которая, когда водитель отказался сдавать анализы, оставила емкость и ушла.

«Воспользовавшись этим, отец водителя поместил в емкость свой биологический материал, которую в последующем передал медсестре под видом биоматериала своего сына. На основании исследования подменённого биоматериала был составлен акт, согласно которому состояние опьянения водителя не установлено. Впоследствии, согласно заключениям экспертов, установлено, что биоматериал в изъятом контейнере произошел от отца водителя», – пояснили в СК.

В отношении врача возбуждено уголовное дело о халатности. Подозреваемому изменили статью обвинения с ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) на ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Также водителю предъявили обвинение в угоне авто без цели хищения.

СМИ сообщали, что отцом подозреваемого является полковник Росгвардии Андрей Васильев, отмечалось, что тот якобы подменил мочу для анализов в рамках дела по ДТП.