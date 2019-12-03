Нарышкин предложил создать комиссию по изучению преступлений нацистских оккупантов

Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин предложил в связи с празднованием Дня Неизвестного Солдата создать комиссию РИО по изучению преступлений нацистов на территории России.

Нарышкин указал во вторник на встрече с председателями региональных отделений РИО, что «этот день напоминает нам о колоссальной жертве, принесенной советским народом на алтарь великой Победы», передает ТАСС.

«Историкам, конечно, известно, что в годы войны преступления нацистских оккупантов тщательно фиксировались, и в 1942 году для этого был создан специальный орган, его точное название – Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. (...) Я полагаю, что пришло время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности. В этой связи предлагаю создать комиссию Российского исторического общества по изучению преступлений нацистов на территории России», – сказал он.

Войти в состав комиссии он пригласил в первую очередь представителей отделений РИО из регионов, пострадавших в годы оккупации.

«Результатом наших усилий должна стать серия просветительских мероприятий и выставок, подготовка документальных публикаций, установка новых памятных знаков», – подчеркнул председатель РИО.

Нарышкин призвал руководство региональных отделений РИО к взаимодействию с проектом «Без срока давности».

«Он также посвящен трагедии нацистской оккупации, ведется большая работа во многих регионах страны, и я убежден в том, что следует объединить усилия со всеми, кто разделяет наши общие задачи», – считает он.

Кроме того, по мнению Нарышкина, отделения общества должны будут принять участие в праздновании 350-летия Петра Великого в 2022 году.

«Уже приступил к работе федеральный комитет под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева, сформирован план его работы. Если у региональных отделений РИО будут дополнительные предложения по проведению соответствующих тематических мероприятий, реализации проектов, я прошу нас информировать», – добавил он.

День Неизвестного Солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Проект «Без срока давности» ставит своей целью возвращение темы жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии, распространение среди молодых россиян достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях.

Инициатором проекта стало «Поисковое движение России». Он реализуется под руководством сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Елены Цунаевой.