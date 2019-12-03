Стала известна тема разговора Путина с главой ЕК фон дер Ляйен

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого они обсудили предстоящую встречу «нормандского формата», сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах – находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сообщается также, что обсуждены также вопросы, связанные с предстоящей 9 декабря в Париже встречей на высшем уровне в «нормандском формате».



«В данном контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей», – говорится в сообщении.



Также сообщается, что Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность Председателя Европейской комиссии.

Как передает пресс-служба Кремля, во вторник также состоялся телефонный разговор Путина с завершившим работу председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

«Путин поблагодарил собеседника за конструктивное взаимодействие как на протяжении последнего периода, так и в предыдущие годы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что во время телефонного разговора «условлено и далее поддерживать личные контакты».

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позвонит президенту России Владимиру Путину в рамках проведения переговоров с лидерами «двадцатки».

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