Кремль попросили ответить на обвинения Нидерландов по Цемаху

Вопрос о выдаче Нидерландам экс-командира одного из подразделений «ПВО» ДНР Владимира Цемаха, которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не имеет отношения к Кремлю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, вы знаете, это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу сказать», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать утверждения прокуратуры Нидерландов о том, что российские власти якобы дали уехать Цемаху из страны.

Напомним, в понедельник в прокуратуре Нидерландов заявили, что российские власти «добровольно позволили жителю ДНР Владимиру Цемаху покинуть территорию страны» вместо того, чтобы по запросу Амстердама задержать его по делу о крушении МН17.