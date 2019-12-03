Московский суд заочно арестовал участника акции 27 июля

Басманный районный суд санкционировал заочный арест Сергея Меденкова, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, он объявлен в международный розыск.

«Согласно постановлению Басманного районного суда Москвы от 21 ноября, Меденков Сергей Александрович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. В связи с объявлением в международный розыск ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС слова представителя суда. Она уточнила, что обвиняемый является фигурантом дела, которое было возбуждено после несанкционированной акции 27 июля 2019 года.

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиненного в нанесении удара металлическим ограждением росгвардейцу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД