Спортсмены и волонтеры благоустроили территорию Дома ребенка в Сочи

Волонтеры в рамках программы Международного форума добровольцев в Сочи вместе с футболистом Дмитрием Сенниковым и с мастером спорта по боксу Эльдаром Кенкерли приняли участие в благоустройстве территории Дома ребенка и покормили животных в «Сафари-парке», сообщили в пресс-службе форума.

В понедельник стартовал нулевой день форума, в течение которого в Сочи съехались волонтеры из 80 стран мира. В аэропорту добровольцев встречали организаторы форума. Стартовый день, как рассказали в пресс-службе, посвятили полезной программе, предполагающей оказание реальной волонтерской помощи городским объектам.

«Волонтеры занимались помощью по благоустройству территории Дома ребенка. К ним присоединись футболист Дмитрий Сенников и Эльдар Кенкерли, чемпион России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по боксу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Волонтеры со спортсменами собрали листья на территории учреждения, покрасили объекты и убрались на детской площадке. Кроме того, почетные гости поделились своим опытом волонтерской деятельности. Дом ребенка посетили десять добровольцев.

В рамках полезной программы в течение дня участники форума также посетили «Сафари-парк». Волонтеры покормили животных и оказали помощь сотрудникам парка. В мероприятии приняли участие более 50 человек.

Во вторник начался основная деловая программа форума добровольцев. Она предусматривает дискуссионные секции, общественные обсуждения, мастер-классы и встречи с представителями экспертного сообщества.

Международный форум добровольцев проходит со 2 по 5 декабря в Сочи. В мероприятии принимают участие более 7 тыс. волонтеров из 80 стран мира. С 2019 года Форум является частью Федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта «Образование» и подводит итоги проделанной работы по развитию волонтерства и вовлечению граждан России в добровольческую деятельность.