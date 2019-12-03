«Крестный отец контрабанды» на Украине вышел из СИЗО

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал «крестным отцом контрабанды», вышел из СИЗО.

Альперин написал на Facebook: «Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал».

В 2017 году генпрокуратура Украины сообщила, что Альперин якобы предлагал должностному лицу антикоррупционного бюро взятку в размере 800 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

На сайте украинского издания «Обозреватель» сообщается, что Альперин занимался поставкой на Украину тканей. Он добился для себя нулевой ставки при оформлении грузов.

Так, со всех контейнеров должны браться образцы для исследования качества ткани и определения ставки пошлины, однако на принадлежащих бизнесмену терминалах эту процедуру предлагалось совершить за один день, заплатив 8% пошлину.

Таким образом, образцы тканей менялись на не попадающее под пошлину, а деньги изымались в пользу Альперина и его сообщников.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании Альперина, а также обещал за это «ценный подарок».

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко 27 ноября сообщил, что сотрудники антикоррупционное бюро задержали бизнесмена. Позже ему было вручено подозрение в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых на Украину товаров по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд Украины 29 ноября арестовал Альперина с правом внесения залога 2,9 млн долларов.