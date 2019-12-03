Северная Корея сочла диалог по денуклеаризации уловкой США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является лишь «уловкой», призванной «выиграть им время», заявил МИД КНДР.

В министерстве заявили, что «продолжающийся и реальный диалог», о котором говорят США – это «не более чем незрелая уловка, изобретенная, чтобы связать нас этим диалогом и выгодно использовать на выборах и для политической обстановки внутри США», передает РИА «Новости».

МИД КНДР напомнил, что срок до конца года, отведенный США, «приближается день за днем», и добавил, что если американская сторона продолжит «как попугай» говорить о диалоге без конкретных шагов, то КНДР больше не будет прислушиваться к их словам.

Подчеркивается, что Пхеньян достаточно шел на встречу, и его действия всегда были «прозрачными».

«Теперь очередь за США, и что они предпочтут получить в качестве подарка на Рождество, всецело зависит от их решения», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет.