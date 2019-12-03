Стала известна причина обрушения моста в Оренбурге

В пресс-службе губернатора Оренбургской области рассказали, что стало причиной обрушения моста при въезде в Оренбург.

«Причиной обрушения виадука на улице Терешковой названа нагрузка из-за проезда груженого автомобиля. Как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин, мост находился на плановом ремонте и на нем было открыто реверсивное движение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что в связи с ремонтом на въезде на путепровод были установлены знаки, ограничивающие массу автомобиля. Предполагалось, что ремонтные работы завершатся в середине 2020 года.

Тем временем оперативные службы приступили к разбору завалов на пересечении улицы Терешковой и Загородного шоссе в Оренбурге, где накануне обрушился путепровод, в результате которого травмы получили два человека.

«Оперативные службы приступили к разбору завалов. Всего привлечено 39 человек, 15 единиц техники. Для транспорта организованы пути объезда», – передает ТАСС сообщение пресс-службы губернатора области.

Напомним, в понедельник в региональном МЧС сообщили, что в районе поселка Кушкуль Оренбургской области обрушился мост, на место ЧП прибыли спасатели. По предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы. По данным из соцсетей, обрушение моста произошло «на Объездной – Терешковой, в сторону колхоза Ленина».