Пилотов президентского борта после сложной посадки в Бишкеке наградили пирогом

Управделами президента вручило вишневый пирог пилотам, посадившим в Бишкеке борт номер 1 с президентом России в плохую погоду, сообщила пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

«У нас родилась традиция – всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям, дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров упд (управделами) – вишневый пирог от кремлевского шефа», – приводит слова Крыловой РИА «Новости».

Она также отметила, что пилоты специального летного отряда «Россия», занимающегося перевозками первых лиц страны, «ювелирно посадили первый борт». «И то, что произошло со стороны обыденно и вроде ничего не случилось – только их заслуга и мастерство», – добавила Крылова.

Ранее пилоты президентского борта рассказали о сложной посадке в Бишкеке.

Напомним, 28 ноября президент России Владимир Путин в Бишкеке принимал участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

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