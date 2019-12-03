Во вторник синоптики пообещали москвичам небольшой снег.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 3 градуса ниже ноля, ожидается небольшой снег. К обеду температура воздуха поднимется до минус 2 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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